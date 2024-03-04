Zincirleme felaket: 2 ölü 4 yaralı

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Demirci’nin direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarptı. Taklalar atan araç, Selman B.’nin olduğu 34 VGV 24 plakalı kamyonete çarptı. Aynı yönde seyir halinde olan Mustafa Y.’nin kullandığı 35 AIB 530 plakalı hafif ticari araç da öndeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 34 VGV 24 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan Arif Ozan Göktaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan 5 yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. 59 AGM 878 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Osman Can Demirci de hastanede hayatını kaybetti.