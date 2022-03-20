Zincirleme facia

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Zincirleme kazaya TIR, kamyon, yolcu otobüsleri, otomobiller olmak üzere 18 araç karıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bolu ve Düzce’deki hastanelere kaldırıldı. Trafik ekipleri, İstanbul yönüne giden araçları TEM’in Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirdi. Olay yerine gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit, kazada 1’i ağır yaklaşık 30 kişinin yaralandığını belirtti. İstanbul istikameti araçların yoldan kaldırılmasının ardından 6 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan Mardin’in Yeşilli ve Ömerli ilçeleri arasındaki Hop Geçidi’nde, sabah saatlerinde 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Zeliha Balamur (32), Leyla Balamur (38) ile Hadra (56) ve Ata Akgül (66) öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Zeliha Balamur (32) ile yaralanan İdris Yeşilmen’in nişanlı oldukları ve kına gecesi için yola çıktıkları öğrenildi.