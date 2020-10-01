MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZincire takılan motosiklet takla attı: 2 yaralı
GeriGündem Zincire takılan motosiklet takla attı: 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ADIYAMAN (İHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Zincire takılan motosiklet takla attı: 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zincire takılan motosiklet takla attı: 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi tabiat parkı içerisinde barikat olarak çekilen zincire çarpan motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Zincire takılan motosiklet takla attı: 2 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde Mustafa Köseler idaresindeki 02 EH 757 plakalı motosiklet, tabiat parkı içerisinde araçların yürüyüş yoluna girmemesi için çekilen zincire takılarak takla attı. Kazada sürücü Mustafa Köseler ile motosikletteki kardeşi Kemal Köseler yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle