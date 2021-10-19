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Zihinsel engelli kıza cinsel istismar şüphelisi taksici yakalandı

#Cinsel İstismar#Taksi#Diyarbakır

Diyarbakır'da 16 yaşındaki zihinsel engelli D.K.'ye düğün salonunun önünden aracına alıp, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan taksi şoförü C.Y. (47), polis tarafından yakalandı.

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Olay, 16 Ekim akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile düğüne giden zihinsel engelli D.K. bir süre sonra salonun önüne çıktı. Bu sırada yoldan geçen taksi şoförü C.Y., genç kızın önünde durup araca binmesi için ikna etmeye çalıştı. Taksiye binen D.K.'yi bir eve götüren C.Y. burada cinsel istismarda bulundu. C.Y. daha sonra D.K.'yi evinin yakına bırakarak kaçtı. Eve giden D.K., yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile de polise giderek şikayetçi oldu. 

Zihinsel engelli kıza cinsel istismar şüphelisi taksici yakalandı


30 KAMERA İNCELENDİ

İnceleme başlatan Bağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 30 ayrı kamerayı 2 gün boyunca izledi. Görüntülerden taksiyi ve şoförü tespit eden ekipler, C.Y.'yi gözaltına aldı. C.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Cinsel İstismar#Taksi#Diyarbakır

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