Zigana Geçidi, 20 santimlik karla bembeyaz oldu

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Torul ilçe sınırlarındaki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, Zigana Geçidi'nde kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı. Zigana Dağı'nın zirvesinde çam ve ladin ağaçlarını süsleyen karla seyirlik manzara oluştu. Bazı kişiler, manzarayı fotoğraflamak için araçlarıyla Zigana'ya geldi. Karayolları ekipleri de Zigana Geçidi'nde yağış nedeniyle tuzlama çalışması yaptı.



'ZİGANA, KARLA MEŞHUR'



Zigana Dağı geçidinde işletmesi bulunan Mehmet Demirci, "Akşamdan bekliyorduk zaten kar yağışını. Kar yağdığı zaman buralar doyumsuz oluyor. Soğuk biraz ama güzel oldu. Zigana Dağı zaten karı ile meşhur bir yer. İnsanlar karın tadını çıkarmak için buralara geliyorlar" diye konuştu.



'MANZARAYI İZLEYE İZLEYE GİDECEĞİZ'



Kar yağışının geç geldiğini söyleyen Nurettin Güner de "Beklenen kar nihayet geldi. Sabah yola çıktık, şimdi Gümüşhane'ye geçiyoruz. Şimdi yağan kar ile daha da güzelleşen manzarayı izleye izleye memleketimize gideceğiz" dedi.



'SÜRÜCÜLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREK'



TIR sürücüsü Burak Karayalçın ise "Kar yağdı ama eskiye nazaran henüz az kar var. Geçen yıla oranla bakıldığında buna kar denmez. Ama yine de zincir takmayanlar oluyor, kayan sürücüler oluyor. Dikkatli olunması lazım" diye konuştu.