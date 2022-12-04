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Zigana Dağı'nda iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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#Gümüşhane#Zigana Dağı#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 22:54

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda iki aracın karıştığı trafik kazasındaki yaralıları hastaneye yetiştirmeye çalışan otomobil de kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre Trabzon’dan Gümüşhane istikametine ilerleyen Hacı Hakan Küçüköner yönetimindeki 29 AAP 832 plakalı otomobil önünde ilerleyen Ekrem Yağlıdere yönetimindeki 29 AY 112 plakalı araca Zigana Dağı’nın Torul ilçesi sınırlarındaki yeni Zigana Tüneli şantiyesi mevkiinde arkadan çarptı. Olayın ardından çarpma sonucu yaralanan Hatice Karanlık, Özlem Oran ve Seda Karataş’ı otomobiline alan Emir Can Aykın yönetimindeki 29 AAR 228 plaka otomobil de Zigana köyü kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpıp taklalar attı.

Zigana Dağında iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İlk kazadaki 2 aracın sürücüleri kazayı yaralanmadan atlatırken ikinci kazadaki yaralılardan ağır yaralanan Seda Karataş (18) 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye seyir halinde iken kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazada yaralanan Özlem Oran’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Hatice Karanlık ve sürücü Emir Can Aykın Gümüşhane Devlet Hastanesinde, Umut Küçüköner ve Yasin Küçüköner Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zigana Dağında iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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#Gümüşhane#Zigana Dağı#Trafik Kazası

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