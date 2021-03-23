Zibidi Türkiye turunda! Hiç kanat çırpmadan yüzlerce kilometre yol yaptı

Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Alper Tüydeş 10 gün önce Bursa’da donmak üzereyken bulduğu yavru güvercini sahiplendi. Öldüğünü sandığı güvercin hareketlenince onu yaşatmak için bakıma alan Tüydeş, güvercinin adını ‘Zibidi’ koydu. Daha önceden planladığı bir Türkiye seyahati olan Alper Tüydeş, Zibidi’yi de yanında götürdü.

Tüydeş, Zibidi’yi kurtarma anını şöyle anlattı: “Ebeveynleri üzerine yatmayı bıraktığı için soğuktan kaskatı kesilen yavru güvercini öldü sanıp kümesten dışarı çıkardım. Tam poşete koyacakken gagasını son bir gayretle hareket ettirdi. Son bir ümitle kuşu havluya sarıp kaloriferin üzerine koydum. 1 saat içerisinde mucizeye tanık oldum. Hareket edip benden yem istemeye başladı. Kendine geldikten sonra kümese geri bırakmadım çünkü Zibidi anne ve babasının ilk yavrusu. Muhtemelen yavruya bakmayacaklardı ve birkaç dakika geç bulsam Zibidi ölecekti.”

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİYORLAR

Güvercini sahiplenen Tüydeş, Zibidi’yi bulmasından 3 gün sonra 1 haftalık doğu turuna çıkacaktı. Kuş fotoğrafları çekmek için şehir şehir gezecek olan Tüydeş, çareyi Zibidi’yi yanında götürmekte buldu. İyileşmeye ve büyümeye başlayan Zibidi, uçmadan Bursa’dan yola çıkarak, Eskişehir, Kayseri, Nevşehir ve Gaziantep’i gezdi. Alper Tüydeş, her gezdiği yerde Zibidi ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Tüydeş, “Zibidi daha uçmayı öğrenmeden ve hiç kanat çırpmadan yüzlerce kilometre yol kat etti. Araçta yolculuk yaparken o da sepetinin içerisinde ayaklarımın ucunda benimle geliyor. Uçtuğu günü görmeyi çok istiyorum. Çocukluğumdan beri çok sayıda kuş besledim. Ölmek üzereyken bulduğum ve kurtardıklarım da oldu. Bu kez Zibidi’nin hikâyesini sosyal medyadan paylaşmak insanlarla bu güzel anları paylaşmak istedim” diye konuştu.

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