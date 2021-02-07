Zeytinburnu’ndan İBB’ye spor salonu tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu’nda daha önce üzerinde spor salonu bulunan araziyi, “Projenin yatırım önceliğinin bulunmaması ve kamulaştırma bütçesinin daha verimli kullanılması adına” encümen kararıyla kamulaştırmaktan vazgeçti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da Kazlıçeşme Mahallesi’ndeki arazi önünde basın açıklaması yaparak İBB’yi protesto etti. Arısoy açıklamasında şunları söyledi: “Bu arsada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kapalı spor salonu vardı. Spor salonu 2018 yılında depreme dayanıksızlığı sebebiyle yıkıldı.

MAHKEME TAMAMLANMIŞTI

Ama bundan daha önce, buradaki spor salonuyla ve artık kullanılamaz durumda olan stadyumla birlikte bir Zeytinburnu spor kompleksi projesi başladı. Kapalı spor salonundaki bir özel vakfa ait hissenin kamulaştırılması için 2014 yılında karar alındı. 2018’e kadar bütün mahkeme süreci tamamlandı. Bu yılın başında tapuya tescil edildi. Yani bu arsanın üzerinde bulunan hisse Büyükşehir Belediyesi’ne geçmiştir. Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayının son encümen toplantısına buradaki kamulaştırılmadan vazgeçme kararı teklif olarak geldi. AK Partili encümen üyelerinin itirazı üzerine bir hafta ertelendi. Ve geçen hafta, yani 3 Şubat günü buradaki kamulaştırılma kararından vazgeçme kararı alındı.

SPOR TESİSİNDEN VAZGEÇTİK DEMEK

Bu karar buradaki Zeytinburnu spor tesisi uygulamasından vazgeçmek demek. Doğrusu imar planı dururken, bizim mülkiyetimizle ilgili davalar devam ederken bu kararı şaşkınlıkla karşıladık. Bir an evvel bu hatalı ve yanlış karardan dönülmesini bekliyoruz.”