Zeytinburnu'nda tepki çeken olay! Mahalleli tarafından yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor Aşılar bile değişebilir...Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Aşılar bile değişebilir...#Koronavirüs
Samuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacakSamuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacak?#Fatih Öncü
Meteorolojiden yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacakMeteoroloji'den yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacak#Meteoroloji
MEBden yeni uygulama: Başvurular başladı Tüm öğretmenlerin kullanımına açıldıMEB'den yeni uygulama: Başvurular başladı! Tüm öğretmenlerin kullanımına açıldı#Milli Eğitim Bakanlığı
19 yıl sonra benzin bitiyor 30 ülke imzaladı... 4 aşamalı yol haritası19 yıl sonra benzin bitiyor! 30 ülke imzaladı... 4 aşamalı yol haritası#Otomotiv
BBVAdan Garanti Bankasıyla ilgili flaş adımBBVA'dan Garanti Bankası'yla ilgili flaş adım#Son Dakika
Konser faciasından acı haber geldiKonser faciasından acı haber geldi! #Astroworld Festivali
Borsa İstanbul yine zirvede Rekorla açıldıBorsa İstanbul yine zirvede! Rekorla açıldı#Borsa İstanbul
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyete konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdiDünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyet'e konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdi#Anna Bjerde
Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyorPolonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor#Polonya
Skandallara imza atmıştı... Trump 375 milyon dolara satış kararı aldıSkandallara imza atmıştı... Trump 375 milyon dolara satış kararı aldı#Donald Trump
Hakan Ural ekranlara geri döndü Canlı yayında duygusal anlar...Hakan Ural ekranlara geri döndü! Canlı yayında duygusal anlar...#Hakan Ural
Ve gelin, Kraliçenin yerinde Balkondaki sıralama değişimin habercisi miVe gelin, Kraliçe'nin yerinde! Balkondaki sıralama değişimin habercisi mi? #Kate Middleton
Portekizde Ronaldoya gecenin şoku Dünya Kupası bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadıPortekiz'de Ronaldo'ya gecenin şoku! 'Dünya Kupası' bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadı#Ronaldo
Bebek geliyorBebek geliyor!#Murat Gezer
HABERLERGündem Haberleri

Zeytinburnu'nda tepki çeken olay! Mahalleli tarafından yakalandı

#İstanbul#Zetinburnu#Sokak Hayvanı
Zeytinburnunda tepki çeken olay Mahalleli tarafından yakalandı

Zeytinburnu'nda iddiaya göre Feride K. bir süredir sokak hayvanlarının mama ve su kaplarına çamaşır suyu döküyordu. Bu yüzden bazı hayvanlar zehirlenerek öldü. Feride K. yine elindeki sıvıyı sokak hayvanlarını için bırakılan su kaplarına boşaltırken mahalleli tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri ile Feride K. arasında tartışma çıktı. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Arzu Yılandiloğlu, 4-5 kedinin çamaşır suyu ile zehirlendiğini söylerken, Feride K.'nin eşi Veysel K. ise "Benim hanımın psikolojik sorunları var. Yaşanan olayın doğru olup olmadığını bilmiyorum başında durmuyordum ben ama psikolojik sorunu olan kişiden her şey beklenir" dedi.

Haberin Devamı

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde iddiaya göre Feride K., zehirlenmeleri için sokak hayvanlarının mama ve su kaplarına çamaşır suyu döküyordu. Hayvansever Feyza Pekacar ve annesi Nesrin Pekacar, hayvanların mama ve su kaplarına sıvı boşaltan Feride K'yi yakaladı. Feride K.'nın kaplara çamaşır suyu dökdüğü öne süren anne ve kızı duruma tepki gösterdi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

18 yaşındaki Feyza Pekacar'ın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, Feride K'nin mama kaplarına yaklaşarak elindeki pet şişeden bir sıvı döktüğü görülüyor. Ardından Nesrin Pekacar Feride K.'ye müdahale ettiği kameraya yansıyor.

O anları kayda alan Feyza Pekacar, "Feride K. bize 'Bunlar hastalık yayıyor ben bu kediler yüzünden korona oldum, ben bunlar yüzünden hastalık kapıyorum korona oluyorum. Bu korona bunlar yüzünden yayılıyor' dedi. Öldürmek için yaptığını söyledi. Esnaf, biz 3 kişiyiz diye bizi hırpaladı. O kadını tutmadılar. Hayvanları sevmiyorlarsa sevmesinler ama hayvanlara dokunmasınlar" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacakMeteoroloji'den yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacakHaberi Görüntüle

"ÇAMAŞIR SULU SUYU KEDİLERİN MAMASINA DÖKTÜ"

Haberin Devamı

Feyza Pekacar "Biz komşularımızdan duymuştuk bunu yaptığını. Çamaşır sulu suları mamalar ve sulara katıyor. Bir kaç tane kedimiz de hasta olup öldüler. Her cuma günü bunu yapmaya başlamıştı. Takip ettik arkasından dolandık, buraya geldi.

Zeytinburnunda tepki çeken olay Mahalleli tarafından yakalandı


Ben kameramı açtım annem de benim önümden gitti. Hiçbir kaygı belirtisi olmadan çamaşır sulu suyu çalkaladı, mamaların üzerine eğilerek döktü. Annem yakasına yapıştı" dedi. Feride K. ve Nesrin Pekacar'ın aralarında tartıştığını gören mahalle sakinleri araya girerek olayı sonlandırdı. Bu fırsattan faydalanan Feride K. olay yerinden uzaklaştı. Mahalleli olayı duyduktan sonra Feride K.'nin mama kaplarına çamaşır suyu koyduğu iddiasına tepki gösterdi.

"ÇAMAŞIR SUYUNDAN ZEHİRLENDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ 4-5 KEDİ GÖRDÜK"

Yerel hayvan koruma görevlisi Arzu Yılandiloğlu 4-5 kedinin çamaşır suyu ile zehirlendiğini öne sürdü. Yılandiloğlu, "Zeytinburnu'nda bu tarz olayların artık yaşanmamasını istiyoruz. Belediye kendi mamalıklarını yaparak kendi amblemlerini koysa bu insanlar böyle şeyler yapmaktan çekinir. Hayvan susuz kaldıysa çamaşır sulu suyu da içer, o anlamaz ki. Biz çamaşır suyundan zehirlendiğini düşündüğümüz 4-5 kedi gördük" dedi.

"BİZ YEMEK VERİYORUZ MİLLET ZEHİRLİYOR"

Haberin Devamı

Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan Ömer Çelik, "Kedileri zehirliyorlardı, dün çamaşır suyu dökmüşler kedilerin sularına, millet görmüş tartışma çıktı. Gerçekten çok yazık biz hayvanları koruyoruz, yemek su veriyoruz, millet zehirliyor ayıp denilen bir şey var. Yazık yazık bu da bir can" dedi.

Olayın gerçekleştiği yerde esnaflık yapan Hasan Coşkun "Benim dükkanım şurada, bir ses duydum. Burada tartışma çıkmıştı. Yaşlı bir kadın hayvanların yemeğine ve suya çamaşır suyu dökmüş. Bu kadının yaptığı terbiyesizlik, ben görsem müdahale ederdim. Bu insanlık dışı bir şey. Büyük bir terbiyesizlik, insanlık dışı, bu kabul edilemez" diye konuştu.

Haberin Devamı

FERİDE K'NİN EŞİ: BENİM EŞİMİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Feride K'nin eşi Veysel K. ise, "Benim hanımın psikolojik sorunları var. Yaşanan olayın doğru olup olmadığını bilmiyorum. Başında durmuyordum ben ama psikolojik sorunu olan kişiden her şey beklenir. Bizim evde öyle hayvan beslemiyoruz, uzaktan seviyor benim eşim de. Ben psikolojik sorunlu diyorum, bunun başka türlü izahı yok. Hoş bir şey değil hayvan zehirlenir mi? Biz şükür Müslüman insanlarız, çok büyük vebal ama hasta insana ne diyeceksin? Eşim bana olayı anlattı. Feride K. 'Ben kedilere su veriyordum kadının biri geldi bana müdahale etti' dedi. Ben de onu bir daha kedilere mama veya benzeri şeyler vermemesi gerektiği konusunda uyardım ' dedi" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Zetinburnu#Sokak Hayvanı

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz