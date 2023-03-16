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Zeytinburnu'nda sır ölüm: Cansız bedeni çıplak halde bulundu

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#Ölüm#Nurcan Gülden#Zeytinburnu
Zeytinburnunda sır ölüm: Cansız bedeni çıplak halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 13:53

Zeytinburnu'nda bir evde 28 yaşındaki Nurcan Gülden'in cansız bedeni bulundu. Kadının çıplak halde bulunduğu belirtilirken cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Olay, bugün sabah 11.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinde 28 yaşındaki Nurcan Gülden, iki erkek arkadaşıyla birlikte mahallede bulunan bir eve geldi. 3 arkadaş gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için odalarına çekildi. Sabah saatlerinde uyanan iki erkek, arkadaşlarını uyandırmak için girdikleri odada Nurcan Gülden'i çıplak ve hareketsiz halde buldu. 2 kişi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri, 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Zeytinburnunda sır ölüm: Cansız bedeni çıplak halde bulundu



Mahalle sakini Ramazan Koçviran, "Dün gece 3 kişi geldiler. Sabah polisler geldi. Kadının cesedini buldular. Buraya geliyordu ama herhangi bir diyalog kurmadık kadınla" dedi.

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#Ölüm#Nurcan Gülden#Zeytinburnu

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