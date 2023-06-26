×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Zeytinburnu'nda silahlı çatışma

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Zeytinburnu#Silahlı Saldırı
Zeytinburnunda silahlı çatışma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 17:35

Zeytinburnu'nda aralarında husumet olan yabancı uyruklular arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Haberin Devamı

Olay, 15.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki grup sokakta karşılaştı.

Zeytinburnunda silahlı çatışma

Otomobilde bulunan bir kişinin silahla ateş etmesi üzerine, karşı grubunda silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir kişi ağır yaralandı. Otomobilde bulunan grup olay yerinden ayıldı.

Zeytinburnunda silahlı çatışma

Çatışma sırasında bir iş yerine ve park halindeki otomobile mermi isabet etti. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. İş yerinde çalıştıkarı sırada çatışmanın yaşandığını belirten Ahmet Eralmış, "Çalışırken 4 kişi burada arkadaşı vurup gittiler. Ambulansı, polisi aradık. Biz tam burada çalışıyorduk. Burada da çocuğa sıktılar" dedi. 

Haberin Devamı

Zeytinburnunda silahlı çatışma

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Zeytinburnu#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl Amberın inanılmaz hikâyesi...

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl? Amber'ın inanılmaz hikâyesi...

#Amber Escudero-Kontostathis
Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru? Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

#Sağlık
Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat Tehlikeli türler hangileri

Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat! Tehlikeli türler hangileri?

#Bitkiler