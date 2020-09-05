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Alper KORKMAZ - DHA - Fotoğraflar: DHA-İHA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Zeytinburnu'nda korkunç olay! Araç içinden kurşun yağdırdı...

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Zeytinburnu'nda korkunç olay! Araç içinden kurşun yağdırdı...
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İstanbul Zeytinburnu’nda husumetli olduğu kişiye ateş açarak yaralayan şüpheli, olayla ilgisi olmayan kahvehane sahibini de vurdu. Araç içerisinden kurşun yağdıran şüpheli kayıplara karışırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz mahallesi 72. Sokak'ta meydana geldi.

Zeytinburnunda korkunç olay Araç içinden kurşun yağdırdı...

Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan kahvehanede oturan bir kişiye, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi aracı ile gelerek silahla ateş etmeye başladı. Olayda kahvehane sahibi ile hedef gözetilen kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden aracıyla hızla uzaklaştı. Saldırı anında çevredeki vatandaşlarda büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Zeytinburnunda korkunç olay Araç içinden kurşun yağdırdı...

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Yaşanan saldırı anı saniye saniye çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracıyla sokağa saldırgan camdan silahını uzatarak kahvehaneye doğru ateş ediyor, bu sırada çevredeki vatandaşlar panik yaşıyor.

 

Zeytinburnunda korkunç olay Araç içinden kurşun yağdırdı...

"DONDURMACININ İÇİNDE YIĞILDI KALDI"

Olayı gören Ertan Gül, "5 el ateş sesi duyduk, daha sonra dışarı çıktık. Sırtından ve ayağından vurulmuşlar. Bir tanesi dondurmacının içinde yığıldı kaldı. Polis geldi kargaşa oldu. Saldırganlar arabayla gelmiş. Kahvehanenin dışına sıktılar. 2 kişi yaralandı. Taburcu olmuş evdeymiş" dedi.

Zeytinburnunda korkunç olay Araç içinden kurşun yağdırdı...

"PANİK OLDUK"

Olayın diğer tanığı Ali Ekber İldan ise, "Burada hepimiz oturuyorduk. Araba birden durdu, 4 el ateş ettiler. Buraya kadar kaçtılar. Biz de döndük baktık, panik olduk. Baya kalabalık oldu. 2 tane yaralı vardı. Birisi olaya dahilmiş, diğeri de kahveci zaten olaya dahil değil" ifadelerini kullandı.

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