Zeytinburnu'nda kıyaya vurmuştu! Dev gemide son durum...

Zeytinburnu, Ahırkapı'da fırtına nedeniyle Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi Cuma saat 15.00 sıralarında kıyıya sürüklendi. Gemide bulunan Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov 'varagele' sistemiyle kurtarılmıştı. Kıyıya vuran gemiye yönelik inceleme çalışmaları devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı dalgıçlar, su altında geminin kıyıya vurduğu bölgede hasar tespit çalışması yaptı. Öte yandan olası bir deniz kirliliğine karşı gemi etrafına bariyer sererek önlem aldı.