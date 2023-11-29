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Zeytinburnu'nda karaya oturan tankerle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama

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#İstanbul Valiliği#Zeytinburnu#Akaryakıt
Zeytinburnunda karaya oturan tankerle ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 07:39

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle karaya oturan tankerden 11 mürettebatın kurtarıldığını, olay nedeniyle herhangi bir çevre kirliliği ya da akaryakıt sızıntısının yaşanmadığını açıkladı.

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İstanbul Valiliği, Zeytinburnu açıklarında karaya oturan tankerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sahil Güvenlik Komuta Merkezi’nden alınan bilgiye göre; içinde 600 ton petrol bulunan 79 metre uzunluğundaki Kadrıye Ana isimli gemi, gece 01.07’de Zeytinburnu Sahili bölgesinde karaya oturmuştur. Gemide bulunan 11 mürettebat; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla kurtarılırken olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Yapılan ilk incelemede olay nedeniyle herhangi bir çevre kirliliği ya da akaryakıt sızıntısının meydana gelmediği tespit edilmiş olup gemiyi kurtarma çalışmaları için uygun hava koşullarının oluşması beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

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#İstanbul Valiliği#Zeytinburnu#Akaryakıt

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