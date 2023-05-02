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Zeytinburnu'nda bıçaklı satırlı kavga

Güncelleme Tarihi:

#Kavga#Zeytinburnu#Satır
Zeytinburnunda bıçaklı satırlı kavga
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 13:44

Zeytinburnu'nda iki grup arasında bıçaklı satırlı kavga çıktı. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. İki grup arasında sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri bıçakla karşı taraf saldırırken, karşı gruptan bir kişi de evine çıkıp getirdiği zırh adı verilen satırı rastgele savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Zeytinburnunda bıçaklı satırlı kavga

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce bir kişinin motosikletiyle uğraştığı sırada yanına birkaç kişinin gelerek tartışmaya başladıkları ve ardından kavgaya tutuştukları görülüyor.

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#Kavga#Zeytinburnu#Satır

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