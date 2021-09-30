Zeytinburnu, Üsküdar, Kartal'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanıyor. Günlük su kesintisi programını paylaşan İSKİ, kesinti süreleriyle ilgili "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.09.2021 10:52
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Cennet Mah,Beşyol Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.09.2021 10:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.09.2021 11:23
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kartal
Etkilenen Mahalleler
:
Çarşı Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.09.2021 11:52
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Şeyhli Mah,Sülüntepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.09.2021 11:33
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler
:
Telsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mah
Arıza Sebebi
:
800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Zeytinburnu-Yedikule 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
30.09.2021 11:13
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler
:
Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi
:
Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama
:
Çekmeköy Cumhuriyet Mah.Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi Ve Debimetre Montajı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
30.09.2021 11:55
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Cumhuriyet Mah,Bulgurlu Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.09.2021 11:02
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.