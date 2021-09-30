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Zeytinburnu, Üsküdar, Kartal'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?

#Su Kesintisi#İski#Zeytinburnu Su Kesintisi
Zeytinburnu, Üsküdar, Kartalda su kesintisi... Sular ne zaman gelecek

İstanbul'da arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere su verilemiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisini günlük olarak paylaşıyor. 30 Ekim tarihli su kesintisi programına göre, Zeytinburnu, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Esenler, Pendik'te su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi programı...

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İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanıyor. Günlük su kesintisi programını paylaşan İSKİ, kesinti süreleriyle ilgili "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.09.2021 10:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Cennet Mah,Beşyol Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.09.2021 10:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.09.2021 11:23

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Çarşı Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.09.2021 11:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Şeyhli Mah,Sülüntepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.09.2021 11:33

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler

:

Telsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mah

Arıza Sebebi

:

800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Zeytinburnu-Yedikule 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

30.09.2021 11:13

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler

:

Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi

:

Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama

:

Çekmeköy Cumhuriyet Mah.Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi Ve Debimetre Montajı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

30.09.2021 11:55

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Cumhuriyet Mah,Bulgurlu Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.09.2021 11:02

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

     

 

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#Su Kesintisi#İski#Zeytinburnu Su Kesintisi