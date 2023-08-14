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Zerin Kılınç’ın ölümüyle ilgili beraat kararına çifte itiraz: Düşmedi itildi

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#Zerin Kılınç#İntihar#Cinayet
Zerin Kılınç’ın ölümüyle ilgili beraat kararına çifte itiraz: Düşmedi itildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 07:00

Zerin Kılınç’ın şüpheli bir şekilde ikinci kattan düşerek ölümüyle ilgili davada, sanık Yılmaz Sazak hakkında verilen beraat kararına çifte itiraz geldi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kılınç’ın ailesi sanık hakkındaki beraat kararı için istinaf başvurusunda bulundu. Savcılık, Zerin Kılınç’ın ‘itildiğini’ savundu.

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Eskişehir’de dava dosyasına göre, bir çocuk annesi Zerin Kılınç (36), 20 Haziran 2022 günü saat 21.34’te oturduğu dairenin ikinci katının penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. İntihar mı cinayet mi tartışmasının yaşandığı olayla ilgili olarak birlikte yaşadığı sevgilisi Yılmaz Sazak (34) hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldı. Yargılamada, 17 Temmuz tarihinde mahkeme “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi uyarınca sanığın beraatına karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararında, olay günü morali bozuk olan Zerin Kılınç’ın pencereyi açarak kendisini aşağıya bıraktığı görüşünü savundu.

Zerin Kılınç’ın ölümüyle ilgili beraat kararına çifte itiraz: Düşmedi itildi


‘ATLAMIŞ OLAMAZ’

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Yılmaz Sazak’ın maktulün bacağını dışarı çekip kendisini boşluğa bıraktığını beyan ettiğine işaret eden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, itiraz başvurusunda bulundu. Savcılık tarafından, “Maktulün sırtüstü yere sert bir şekilde düştüğü, ayrıca maktulün düşerken tabelaya da çarptığı dikkate alındığında kendi isteğiyle kontrollü bir şekilde atlama olayının gerçekleşmediğinin, şüphelinin anlatımıyla olayın gerçekleşme şeklinin örtüşmediği” değerlendirilmesi de yapıldı. Savcılık sanık ile maktul arasında kıskançlıktan kaynaklı tartışmalar olduğu, bu nedenle olaydan 16 gün önce Sazak’ın Zerin Kılınç’a “Lan canını alacam diyorum“ şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini de dikkat çekerek, “Olay tarihinde maktulün ikametinde taraflar arasında tartışmanın çıktığı, sanığın maktulü darp ettiği, süpürge sapıyla maktule vurduğu, süpürge sapının kırıldığı, kül tablası fırlattığı, olay esansında pencereye yakın maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu, sanığın nitelikli kasten adam öldürme suçundan cezalandırılması gerekirken, mahkemece eksik inceleme neticesinde beraat kararı verilmesinin usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunmaktadır” denildi.

‘EV SAVAŞ ALANI GİBİ’

Ailenin avukatı Ahmet Seyhan da yaptığı istinaf başvurusunda, sanığın savunmalarının çelişkili olduğu, tatile çıkmak için işyerinden izin alan, burun estetiği planları yapan Zerin Kılınç’ın, sırf terk edileceği korkusu ile 12 yaşındaki kızını annesiz bırakmayı göze alarak hayatına son verdiğinin ileri sürülmesinin mantıkdışı olduğunu savunarak, “Evde cinayet öncesi arbede yaşanmıştır. Olay yeri fotoğraflarıyla sabit olduğu üzere evin içi savaş alanı gibidir” dedi. İstinaf mahkemesi, itirazları önümüzdeki günlerde değerlendirecek.

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#Zerin Kılınç#İntihar#Cinayet

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