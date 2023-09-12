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Zeliha Akbulut eşi tarafından katledilmişti! Katilin ifadesi ortaya çıktı: Çocuklarının gözü önünde öldürmüş

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#Konya#Zeliha Akbulut#Kadın Cinayeti
Zeliha Akbulut eşi tarafından katledilmişti Katilin ifadesi ortaya çıktı: Çocuklarının gözü önünde öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 10:28

Konya'da, eşi Zeliha Akbulut'u (26) öldüren Hüseyin Akbulut'un (33), ifadesi ortaya çıktı. Hüseyin Akbulut korkunç cinayeti, 3 çocuğunun gözü önünde işlediğini itiraf etti. Akbulut'un ifadesinde, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum. Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim" dediği öğrenildi.

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Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde oturan kasap Hüseyin Akbulut, 8 yıllık evli ve 3 çocuğunun annesi olan Zeliha Akbulut'u, 31 Ağustos'ta öldürdü. Teslim olan Hüseyin Akbulut, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zeliha Akbulut'un cenazesi, memleketi Ilgın ilçesi Göstere Mahallesi'nde defnedildi. Çiftin olay sırasında yanlarında olan 1,5, 3 ve 6 yaşındaki çocukları devlet korumasına alındı.

CEP TELEFONU KULLANMASINA İZİN VERMEMİŞ

Cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı. Eşinin uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 3 ay önce babasının evine döndüğü belirtilen Zeliha Akbulut’un yakınları, polise verdikleri ifadede, Hüseyin Akbulut'un eşinin cep telefonu kullanmasına izin vermediğini söyledi.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Tutuklanan Hüseyin Akbulut, ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum. Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim. Arkadaşım geldi, çocukları dedeme bıraktık. Sonrasında gidip teslim oldum. Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip eve dönmesini sağladım" dediği öğrenildi.

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Hüseyin Akbulut'un daha önce de uyuşturucu satıcılığı suçundan bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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#Konya#Zeliha Akbulut#Kadın Cinayeti

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