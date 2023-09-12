Dedikodu katliamı

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İstanbul Bağcılar’da İslam Keleş (40), 15 yıllık eşi Yeliz Keleş (32) ve 3 çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Tesisatçılık yapan İslam Keleş, dün gece duyduğu dedikodular sonrası eve geldi. Eşiyle hararetli bir tartışma yaşadıktan sonra cep telefonuyla konuşarak dışarı çıktı. Dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra sokakta silah sesleri yükseldi. Keleş, üvey amcası İsa Ergün’ü (45) silahla vurmuştu.

CİNAYETİN TANIĞI ÇOCUKLARI

İslam Keleş üvey amcasını vurduktan sonra tekrar eve döndü. Eşi Yeliz Keleş’i 3 çocuklarının gözleri önünde peş peşe ateş ederek vurdu ve evden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İsa Ergün’ün başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla öldüğü belirlendi. Yeliz Keleş’in de vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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İsa Ergün

İsa Ergün ve Yeliz Keleş’in cesetleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Çocukları H.K. polise, “Babam eve gelerek annemle tartıştı ve dışarı çıktı. Silah sesleri geldi. Silah seslerinden sonra eve geldi anneme peş peşe ateş açtı” dedi. İslam Keleş ise düzenlenen operasyonla yakalandı. İslam Keleş’in emniyetteki ifadesinde, eşi ve üvey amcasının ilişki yaşadıklarını öğrendikten sonra olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. İslam Keleş emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.