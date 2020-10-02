Zeki Ergezen kimdir, neden öldü? İşte Zeki Ergezen’in biyografisi...

Zeki Ergezen, 2 Aralık 1949 tarihinde Bitlis Ahlat'ta dünyaya geldi. Babasının adı Müslüm, annesinin adı Cemile'dir.

Mimar; Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi.

Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İI Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

19, 20, 21 ve 22. Dönem Bitlis Milletvekili. 20. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevine seçildi. 58 ve 59. Hükümetlerde Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Zeki Ergezen, evli ve 4 çocuk babasıdır.