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Zekai Aksakallı şehit Ömer Halisdemir'le arasında geçen konuşmayı anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Zekai Aksakallı#Ömer Halisdemir#15 Temmuz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 13:20

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, 15 Temmuz gecesi şehit Ömer Halisdemir'e verdiği emirle darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Aksakallı, 15 temmuz gecesini anlattı.

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Habertürk yayınına katılan Aksakallı, "Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. Sonra belki kurtulma umudu olabilir diye bölgeyi tarif ettim. Dedim Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. 'Komutanım feda olsun' dedi. 'Hakkını helal et' dedim. 'Komutanım helal olsun, siz de helal olsun' dedi. Ömer'in naaşına yöneldim. Tarif edilemez duygular... Duamızı okuduk, anlından öptüm." 7 sene sonra o kara geceyi anlatmak kolay olmadı. 

15 Temmuz gecesinin seyrini değiştiren isimlerden birisi de dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'ydı. Ömer Halisdemir'e verdiği emirle FETÖ'cü Semih Terzi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmesine izin vermeyen Zekai Aksakallı yıllar sonra yaşadıklarını anlattı.

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Zekai Aksakallı şehit Ömer Halisdemirle arasında geçen konuşmayı anlattı

"O GECE BOYUNCA 8 KERE GÖRÜŞTÜK"

15 Temmuz gecesinin seyrini değiştiren isimlerden birisi de dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'ydı. Ömer Halisdemir'e verdiği emirle FETÖ'cü Semih Terzi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmesine izin vermeyen Zekai Aksakallı yıllar sonra yaşadıklarını anlattı.

"O dönem 8 korumam vardı. Ömer Halisdemir de o koruma astsubaylarından biriydi. Son şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük" dedi.

Zekai Aksakallı şehit Ömer Halisdemirle arasında geçen konuşmayı anlattı

"O DİRENİŞ KİMSENİN CESARET EDEMEYECEĞİ BİR ŞEYDİ"

Aksakallı, darbecilerin Semih Terzi'nin öldürülmesiyle müthiş bir moral çöküntüsüne girdiğini de söyledi. Halkın direnişine dikkat çekti. "Normal şartlarda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği tek vücut, tek kalp haline geldiği bir geceydi. Türk milletinin kıymetini çok iyi bilmemiz lazım" diye konuştu.

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#Zekai Aksakallı#Ömer Halisdemir#15 Temmuz

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