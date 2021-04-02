Zekâ küpü Ece

Bankacı bir anne babanın tek çocuğu olarak 2008 yılında dünyaya gelen Ece Ekici’nin, küçük yaşlardan itibaren oyuncakları genelde zekâ oyunları olmuş. Armut dibine düşer dedikleri bu olsa gerek. Zira babası da zekâ yarışmalarında ulusal ve uluslararası çok sayıda birinciliği bulunan Yılmaz Ekici. Bir zamanlar babasının yazdığı dergide editörlük yaparak başladığı yazarlık serüvenini bir de kitapla taçlandıran genç yazar, şimdilerde derslerine odaklansa da ileride kitaplarının sayısını arttırmak istiyor. Dans eden, keman çalan, masa tenisi oynayan Ece, yazdığı zekâ oyunu kitabının hikâyesini şöyle anlatıyor:

EN KÜÇÜK EDİTÖR

“İlkokul öncesinde başlamıştım zekâ bulmacalarıyla ilgilenmeye. Türk Beyin Takımı’nın ‘Akıl Atölyesi’ var ve 2-3 yıl kadar oraya gittim. İlk olarak Türkiye Zekâ Vakfı’nın ilköğretim öğrencilerine yönelik çıkardığı ‘Oyun Çocuk’ adlı, zekâ, mantık ve matematik’ dergisinde ‘ECE’ce Bilmeceler’ sayfasını hazırlamaya başladım. Şimdi de çeşitli bulmaca türleri içeren ‘Meraklı Öğrencilere 100 Zekâ Bulmacası’ adlı kitabım çıktı.”

HER AN SORU DÜŞÜNÜYORUM

Ece, günün her anını bilmece ve bulmacayla geçiriyor. “Bazen yemek yerken, bazen jimnastik yaparken düşünüyorum soruları. Birden aklıma geldiği de oluyor. O zaman da hemen not alıyorum” diyor.

BABASININ İZİNDE

Zekâ yarışmalarında çok sayıda şampiyonluğu olan bankacı Yılmaz Ekici, kızının kendi izinde olmasından memnun. Ama boynuz kulağı geçer diye de korkmuyor değil: “En büyük hayalim kızımla yarışmada karşılaşmak. Ama yenilirim diye korkuyorum.”

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