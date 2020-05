Zehra Neşe Kavak kimdir ve hangi hastanede?

Prof. Kavak İstanbul'da doğdu. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında St.Thomas’s Hastanesi/Londra’da ihtisas süresine sayılmak üzere çalıştı.



1996 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Doçent oldu. 2000-2001 yıllarında aralıklı olarak King’s College Hastanesi/Londra’da Perinatoloji üzerine çalışmalarda bulundu. King’s College Hastanesi, Londra’da Perinatoloji Uzmanlığı’nı aldı (2004). 2001 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Perinatoloji Ünitesini kurdu. Aynı yıl profesör oldu ve Başhekimlik görevine atandı.



2001-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde Başhekimlik görevinde bulundu. 2002-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevini sürdürdü. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı görevine 2002 yılında seçildi ve bu görevi iki dönem yaptı. Perinatoloji Bilim Dalı Başkanlığı görevini 2001-2011 yılları arasında sürdürdü. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 68, ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 82 adet, toplamda 150 adet makalesi ve bu makalelere yapılmış toplamda 1148 atıfı, 11 adet yönettiği tamamlanmış asistan ihtisas tezi, 120 adet uluslar arası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirisi olan Prof. Kavak, 112 kez dünyanın çeşitli ülkelerine perinatoloji ile ilgili uluslararası toplantılarda konuşma yapmak üzere davet edilmiştir, bunun yanı sıra 23 adet uzmanlık sonrası yurtdışında aldığı eğitim sertifikası vardır.

Kendisi birçok ulusal ve uluslararası bilimsel derginin yayın kurulunda görev yapmaktadır. 2004 yılında Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulan Dünya Bilim ve Sanat Akademisi’ne (World Academy of Art and Science) üye, 2009 yılında da Akademi’nin Mütevelli Heyetine üye seçilmiştir. Bu görevlere seçilen ilk Türk’tür. Prof. Kavak, Perinatoloji konusundaki çalışmalarından dolayı Eylül 2005 tarihinde “Dünya Perinatoloji Derneği” (World Association of Perinatology) Yönetim Kurulu’na seçilen ilk Türk doktordur.

2007 Ekim ayında Kadın Doğum alanında en saygın kuruluşlardan “International Academy of Perinatal Medicine’a (Dünya Perinatoloji Akademisi’ne) üye seçilmiştir. Bu göreve getirilen ilk Türk doktordur. “Fetus as a Patient Society” yönetim kurulu üyesidir. (2006) Ana araştırma konusu 3D-4D ultrasonografinin gebelikte kullanılması ve gebelikte invaziv girişimler olan Prof. Kavak’ın bu konularda yurtdışında yayınlanmış 8 İngilizce, 3 İspanyolca, 1 Türkçe olmak üzere toplam 13 kitap bölüm yazarlığı ve İngilizce ve İspanyolca olarak basılmış 1 kitabı ve 1 adette Türkçe kitabı mevcuttur.

2007 tarihinde misafir profesör olarak ders vermek üzere New York Cornell Üniversitesi’ne davet edilmiş ve Lecturer Professor olarak ders vermiştir. 15 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.