Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Zehra Bayır cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedinin fotoğraf ve videosunu çekmiş...

Güncelleme Tarihi:

#Zehra Bayır#Muğla#Milas
Zehra Bayır cinayetinde kan donduran detaylar Cesedinin fotoğraf ve videosunu çekmiş...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 15:40

Muğla'nın Milas ilçesinde Zehra Bayır'ın (18) çalıştığı eğlence mekanda öldürülüp, cesedinin bahçedeki havuza atılmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. 3 kişinin tutuklandığı olayla ilgili iddianamede, sanık işletmecilerden İlimder İlter'in (24) telefonunun galerisinde, Bayır'nın sudan çıkartılmadan önce havuzda yatar vaziyette 5 saniyelik video kaydı ile 2 fotoğrafının olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl 24 Temmuz'da Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre; işletme sahipleri, Bayır'a toplu para vereceklerini belirterek, hiç ödeme yapmadı. Bayır ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Bu sırada sert cisim ile başına vurulan Bayır, mekanın bahçesindeki havuza atıldı.

Zehra Bayır cinayetinde kan donduran detaylar Cesedinin fotoğraf ve videosunu çekmiş...

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası işletmenin ortakları İlimder İlter, Ömer İlter (45), garson Ünal Karakülah, Hatice K. (20), Taner K. (28) ve Milas Adliyesi'nde görevli katip Ahmet G. (42) gözaltına alındı. İlter kardeşler ile Karakülah tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Tolga Yamalı, olaya ilişkin 65 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, İlimder İlter'in Zehra Bayır'ı cep telefonuna 'Komşu Barış abi' olarak kaydettiği belirtildi. İlter'in, Zehra ile yaptığı tüm yazışmaları telefonundan sildiğine de dikkat çekildi. İlter'in telefonunun galerisinde Bayır'nın sudan çıkartılmadan önce havuzda yatar vaziyette 5 saniyelik video kaydı ile 2 fotoğrafının olduğuna yer verildi.

Haberin Devamı

Zehra Bayır cinayetinde kan donduran detaylar Cesedinin fotoğraf ve videosunu çekmiş...

FOTOĞRAFLARI AĞABEYİNE GÖNDERMİŞ

İlimder İlter'in videoyu tek başına olduğu bir zamanda çektiğinin vurgulandığı iddianamede; saat 19.23'te mekan önünde araçların beklediği yerin fotoğrafını çektiği, mekan işletmecilerine ait 6 farklı aracın olay yerine geldiğinin anlaşıldığı, kolluk görevlilerine ait bir aracın olmadığı da belirtildi. İddianamede; olayın önce mekan çalışanlarına haber verildiği, kolluk görevlilerine durumun daha sonra bildirildiğine dikkat çekildi.

Zehra Bayır cinayetinde kan donduran detaylar Cesedinin fotoğraf ve videosunu çekmiş...

Haberin Devamı

İddianamede; İlimder İlter'in Zehra'nın suda yüzüstü yatar vaziyetteyken çektiği fotoğrafları saat 20.15'te ağabeyi Ömer İlter'in telefonuna WhatsApp üzerinden gönderdiği de anlatıldı. İddianamede; İlter kardeşler hakkında 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan Ünal Karakülah'a da 10 yıla kadar hapis; Ahmet G.'ye 15 yıla kadar hapis, Hatice K. ve Taner K.'ye ise 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Zehra Bayır cinayetinde kan donduran detaylar Cesedinin fotoğraf ve videosunu çekmiş...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zehra Bayır#Muğla#Milas

BAKMADAN GEÇME!

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu'’

#Kolon Kanseri
Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... Sürekli yatmayı sevmem, saat 6dan sonra ağzıma lokma atmam

Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... 'Sürekli yatmayı sevmem, saat 6'dan sonra ağzıma lokma atmam'

#Sağlık
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık