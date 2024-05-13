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ABD'li profesör gözaltında: Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplamış! 1 litre ilacın piyasa değeri 10 milyon dolar

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#Haycan Kaçakçıları#İstanbul Havalimanı#DNA
ABDli profesör gözaltında: Türkiyenin çeşitli bölgelerinden toplamış 1 litre ilacın piyasa değeri 10 milyon dolar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 11:32

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Türkiye'de yaşayan endemik türdeki hayvanların kaçak yollarla yurtdışına kaçırılmasına yönelik çalışma yürüttü. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda Amerika'nın New York kentinde müze müdürü olan Profesör Lorenzo Prendini İstanbul Havalimanı'nda suçüstü yakalandı. Prendini'nin valizinde yaklaşık bin 500 adet akrep, tarantula ve örümcekle, içerisinde hayvnlardan elde edilen zehirlerin bulunduğu değerlendirilen 88 adet plastik şişe ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkemizde yaşayan endemik türdeki zehirli hayvanların DNA bilgilerinin kopyalandığını ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle ilaç yapımında kullanıldığını tespit etti. Ardından maddi değeri yüksek olduğu öğrenilen ve yurtdışına çıkarılma yasağı bulunan endemik türdeki hayvanların kaçırılmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

12 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda Amerika'nın New York kentindeki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü (American Museum of Natural History) olduğu öğrenilen Prof. Lorenzo Prendini gözaltına alındı. Prendini'nin valizinde yapılan aramada endemik hayvan zehirlerinin olduğu değerlendirilen 88 plastik şişe ve klips poşetler içerisinde yaklaşık bin 500 adet endemik türde akrep, tarantula ve örümcek ele geçirildi. 

 

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ABDli profesör gözaltında: Türkiyenin çeşitli bölgelerinden toplamış 1 litre ilacın piyasa değeri 10 milyon dolar

ENDEMİK TÜRDEKİ HAYVANLAR TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN TOPLANMIŞ

Örümcek, akrep ve tarantula uzmanı olan (Araknolog) ve birkaç hafta önce ülkemize gelen Profesör Prendini'nin Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunarak endemik türdeki hayvanları yakaladığı değerlendirildi. Hayvanların zehrinden elde edilen ilacın 1 litresinin piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Prof. Lorenzo Prendini'nin emniyetteki işlemleri sürerken operasyonda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

ABDli profesör gözaltında: Türkiyenin çeşitli bölgelerinden toplamış 1 litre ilacın piyasa değeri 10 milyon dolar

ABDli profesör gözaltında: Türkiyenin çeşitli bölgelerinden toplamış 1 litre ilacın piyasa değeri 10 milyon dolar

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#Haycan Kaçakçıları#İstanbul Havalimanı#DNA

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