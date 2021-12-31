Zehir olmasın... 81 ilde denetim yapıldı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, asayiş, terör ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik 81 ilde yılbaşı öncesi denetimler yapıldı. Eşzamanlı olarak 15 bin 381 noktada yapılan denetimlerde, 57 bin 964 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 216 dedektör köpeği görev aldı. Denetimlerde 7 bin 650 metruk bina ve 6 bin 630 park-bahçe, 21 bin 410 umuma açık işyeri kontrol edildi, 169 umuma açık işyerine işlem yapıldı.

28 KİŞİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Çeşitli suçlardan aranan 1072 kişi yakalanırken, hakkında kayıp ihbarı bulunan 4’ü çocuk 28 kişi ise bulunarak ailelerine teslim edildi. 484 kişi gözaltına alınırken, 293 kişiye adli-idari işlem yapıldı.



Denetimlerde, ruhsatsız tabanca, kesici delici aletler ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 457 bin 900 kilo kaçak tütün, 4 bin 980 litre kaçak-sahte içki ve 81 adet tarihi eser ele geçirildi. Yol uygulamalarında ise 162 bin 620 araç kontrol edilirken, 26 bin 324 araca işlem yapıldı, 615 araç trafikten men edildi.