Zehir olmasın... 81 ilde denetim yapıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyenin 2021 hafızası İz bıraktılarTürkiye'nin 2021 hafızası! İz bıraktılar#2021
Bakan Nebati’ye dair her şeyBakan Nebati’ye dair her şey#Nureddin Nebati
Terim listeyi verdi ama Elmasın cevabı... Transfer toplantısından 5 isim için ayrılık kararı çıktıTerim listeyi verdi ama Elmas'ın cevabı... Transfer toplantısından 5 isim için ayrılık kararı çıktı#Galatasaray
Ayşe Teyzeye altın teklifi Yastık altından böyle çıkacakAyşe Teyze'ye altın teklifi! Yastık altından böyle çıkacak#Nureddin Nebati
Beyoğlunda can pazarı Ölümden kaçış...Beyoğlu'nda can pazarı! Ölümden kaçış...#Yangın
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutulduPiyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutuldu#Milli Piyango
2021e damga vuranlar Varyantlar, aşılar ve iklim krizi...2021'e damga vuranlar! Varyantlar, aşılar ve iklim krizi...#2021
Elon Muska şok maliyet Yüz binlerce Tesla geri çağırıldıElon Musk'a şok maliyet! Yüz binlerce Tesla geri çağırıldı#Elon Musk
ABDyi 5G korkusu sardı Milyonlarca kişi etkilenebilirABD'yi 5G korkusu sardı! Milyonlarca kişi etkilenebilir#5G Teknolojisi
MKYKda kritik mesaj: Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatınMKYK'da kritik mesaj: Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatın#Recep Tayyip Erdoğan
Vakalar aman 50 bini geçmesin: Şubat ve Marta dikkat: Yoksa...Vakalar aman 50 bini geçmesin: Şubat ve Mart'a dikkat: Yoksa...#Omikron
Watergate mi, ‘Yalangate’ mi Ve Kılıçdaroğlu’na bir soru...Watergate mi, ‘Yalangate’ mi? Ve Kılıçdaroğlu’na bir soru...#Kemal Kılıçdaroğlu
Savaşın detayları Truva Atında Kaç kişiyi öldürürsün Hepsini öldürürümSavaşın detayları 'Truva Atı'nda! Kaç kişiyi öldürürsün? 'Hepsini öldürürüm'#Barış Saral
Osmanlı torunu Avusturya’da evlendiOsmanlı torunu Avusturya’da evlendi!#Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu
Ünlü isimlerden yeni yıl mesajları... 2022 sevgi yılı olsunÜnlü isimlerden yeni yıl mesajları... 2022 sevgi yılı olsun!#Kadir İnanır
HABERLERGündem Haberleri

Zehir olmasın... 81 ilde denetim yapıldı

#Yılbaşı#İçki#Denetim
Zehir olmasın... 81 ilde denetim yapıldı

Yılbaşı öncesi 81 ilde yapılan ‘güven-huzur’ denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan bin 72 kişi yakalanırken, 4 bin 980 litre kaçak-sahte içki ele geçirildi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, asayiş, terör ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik 81 ilde yılbaşı öncesi denetimler yapıldı. Eşzamanlı olarak 15 bin 381 noktada yapılan denetimlerde, 57 bin 964 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 216 dedektör köpeği görev aldı. Denetimlerde 7 bin 650 metruk bina ve 6 bin 630 park-bahçe, 21 bin 410 umuma açık işyeri kontrol edildi, 169 umuma açık işyerine işlem yapıldı.

28 KİŞİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Çeşitli suçlardan aranan 1072 kişi yakalanırken, hakkında kayıp ihbarı bulunan 4’ü çocuk 28 kişi ise bulunarak ailelerine teslim edildi. 484 kişi gözaltına alınırken, 293 kişiye adli-idari işlem yapıldı.

Denetimlerde, ruhsatsız tabanca, kesici delici aletler ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 457 bin 900 kilo kaçak tütün, 4 bin 980 litre kaçak-sahte içki ve 81 adet tarihi eser ele geçirildi. Yol uygulamalarında ise 162 bin 620 araç kontrol edilirken, 26 bin 324 araca işlem yapıldı, 615 araç trafikten men edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılbaşı#İçki#Denetim

BAKMADAN GEÇME!

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın

BAKMADAN GEÇME!

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın