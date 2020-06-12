Arapçadan dilimize yerleşmiş olan zayıf kelimesinin anlamı, canlılar için kullanılmak üzere, 'derisinin altında yeterli miktarda yağ ve et bulunmayan’ kişiler olarak tabir edilir.

Zayıf Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Farklı kaynaklara göre, zayıf kelimesinin 4 değişik anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı, ilk akla gelen 'kendisi için gerekli kiloya sahip olmayan' , diğer anlamı 'bilgi yönünden yetersiz olan' , 'dayanıksız', 'ruhsal ve psikolojik olarak güçsüz olan.' anlamlarına da gelmektedir. Bu şekilde bakıldığında, ilk akla gelen anlamı ile yetersiz kiloda olan anlamındaki zayıf kelimesinin eş anlamlıları, sıska, cılız, çelimsiz, incedir.

Zayıf kelimesi, yetersiz ve dayanıksız anlamları ile kullanılacaksa, bunlara eş anlamlı olarak şu kelimeleri kullanmalıyız; güçsüz, kuvvetsiz. Tüm bu kelimeler birbirleri yerine kullanılsa da anlam bakımından cümlede herhangi bir fark olmayacaktır.