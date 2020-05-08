Zarakolu’na soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İletişim Başkanı Altun, Evrensel gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, “Türkiye Devleti’nin Başbakanı Adnan Menderes ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı kıyaslayan bir yazı kaleme almıştır. Açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur” denilmişti.