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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 08.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Zarakolu’na soruşturma

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Zarakolu’na soruşturma
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ‘Makûs kaderden kaçış yok’ başlıklı yazısı nedeniyle Ragıp Zarakolu’dan şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İletişim Başkanı Altun, Evrensel gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, “Türkiye Devleti’nin Başbakanı Adnan Menderes ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı kıyaslayan bir yazı kaleme almıştır. Açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur” denilmişti. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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