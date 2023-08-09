Zam oranını beğenmeyen taksicilere Aydın Ağaoğlu'ndan korsan taksi uyarısı

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UKOME toplantısında toplu ulaşıma yapılan yüzde 51.52 zammı yeterli bulmayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, yeni zam oranını belirlemesi için İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne zam talebinde bulunmuştu. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ise gelen zam talebine yazılı olarak "UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkimiz yok" açıklaması yaptı. UKOME'nin taksiler için indi-bindi ücreti ve taksimetre başlangıç ücreti konusunda yapılan zam oranlarını Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi. Ağaoğlu, yapılan zam sonrası mağdur olanların taksiler değil vatandaşlar olduğunu belirterek İstanbul'da ki taksi sorununa vurgu yaptı. Fiyatların yükseldikçe korsan taksiye ilginin artacağını belirten Ağaoğlu, ulaşım konusunda tüm paydaşların bir çalıştayda toplanıp çözüm bulması gerektiğini söyledi.

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"İLK AÇILIŞ ÜCRETİ ARTIRILDI. KİLOMETRE ÜCRETİ YÜZDE 51.5 ARTTIRILDI. AMA ORTADA TAKSİ YOK"

Ağaoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplu ulaşım ve taksi ücretleriyle ilgili bir karar aldı. Bu karar bağlayıcı. Fakat tüketiciyi memnun etmeyen tarafı var. O da şu taksi ücretlerini indi bindi yüzde 75 zam yapıldı. İlk açılış ücreti artırıldı. Kilometre ücreti yüzde 51.5 arttırıldı. Ama ortada taksi yok. Yani vatandaş taksiyi bulamıyor. İstanbul'un nüfusu çoğaldı. Taksi sorunu büyük. Ayrıca esnaf odası da bu ücreti beğenmedim diyor ama onun yapabileceği bir şey yok. Tüketicinin de yapabileceği bir şey yok. Tüketici fazla ücret alan olursa o takdirde makbuzunu mutlaka alsın vermek zorundalar. Taksi de olsa o bedeli ödemek zorunda. Makbuzu alacak, aracın plakasını alacak. Bununla ilgili iki şey yapacak, bir İBB'ye şikayette bulunacak iki, internet üzerinden her ikisini de yapabilir Tüketici Hakem Heyetine başvurup 80 liralık yere 120 lira ödedi ise aradaki farkı ticari avans faiziyle geri isteyecek. Bu noktada şunu unutmamak lazım UKOME kararları bağlayıcı. Taksiler memnun değil yedek parça fiyatları arttı, akaryakıt yükseldi. İyi güzel de vatandaş taksi bulamıyor ki. Siz bu ücretleri daha da yükseğe çekerseniz korsana yol açacaksınız. Zaten korsan taksi var. Belki de resmi sarı taksiler kadar korsan taksi dolaşıyor İstanbul sokaklarında. Ve buna rağmen vatandaş taksi bulmakta zorlanıyor. Sabah, akşamüstü, iş saatlerinde çıkalım bakalım taksi esnaf odası başkanıyla çıkalım. Bir taksi bulabilecek miyiz? Hele duran taksiye yakın bir mesafe söylediğimizde acaba bizi alacak mı? Piyango gibi. O nedenle bu işin çözümünde mutlaka ilerleme kaydedilmesi için tarafların tamamının katıldığı bir çalıştay yapılmalı. Çünkü orada sürücüler var, plaka sahipleri var ama bütün bu işler yapılırken karşısında tüketici var. Yani taksi müşterisinin görüşünün alınması için tüketici temsilcisinin de bulunması lazım. Akademisyenler kamu otoritesinin uzmanları hep birlikte. Orada çalışan sürücüler 12 saat direksiyon sallıyor. Belli bir yevmiyeyi çıkarmasa bile cebinden tamamlayıp onu plaka sahibine götürmek zorunda. O stres altındayken trafiğin çok yoğun olduğu bir saatte yoğunluğu olan bir kısa mesafeyi müşteri almak istemiyor. Çünkü o yevmiyeyi kendisinden istenen parayı toplayamazsa cebinden tamamlayacak. Bütün gün de boşuna direksiyon sallamış olacak" dedi.

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"UKOME KARARLARI BAĞLAYICIDIR"

UKOME'nin aldığı kararın bağlayıcı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Oysa teknoloji çağındayız. Biz kurulda olsak şöyle bir önerimiz olur. GPRS diye teknik takip sistemleri var. Aracın nerede olduğu, dolu mu olduğu, boş mu olduğu, taksimetresi elektronik takip edilebiliyor. Bakın İzmir'de taksimetreler elektronik ortamda ayarlandı. Yani gidip öyle saatlerce kuyruğa girmedi taksiler, yeni tarifenin ayarlanması için. Bu nedenle teknolojiden istifade edilmeli. Tarafların görüşleri alınmalı. Burada en büyük mağdur, plaka sahipleri değil. Yolcu, zamanında taksiyi bulamıyor. taksi hizmeti kamusal hizmettir. İstediği zaman bunu sunmayacağım diyerek eylem yapamaz. O taksinin üstündeki sürücülerin bile İBB'den lisans alması gerekiyor. Onların belgeleri askıya alınabilir, dondurulabilir. UKOME kararları bağlayıcıdır. İstiyorlarsa idari yargıda gereken mücadeleyi verirler. Ama burada en büyük çileyi sıkıntıyı yaşayan tüketiciler taksi bulamıyor" diye konuştu.

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