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Zammı beğenmeyen taksiciler ne yapacak? Eyüp Aksu CNN TÜRK'te açıkladı

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#Taksi#İstanbul#Eyüp Aksu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 16:20

İstanbul'da UKOME toplantısında alınan kararla taksi açılış ücretlerine yüzde 51.52, indi bindi ücretlerine de yüzde 75 zam yapılmıştı. Zam oranlarını yetersiz bulan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da toplantıyı terk ederek taksicilerin protesto olarak kontak kapatacağını söylemişti. CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Aksu, taksicilerin aldığı son kararı açıkladı.

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UKOME toplantısında taksiler için belirlenen zam oranını az bulan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, karara tepki göstererek toplantıyı terk etmişti. Kontak kapatacaklarını söyleyen Aksu, ardından kendi meslek birliklerinin zam oranı belirleyeceğini ve bu orana göre çalışacaklarını söylemişti. 

BİRLİK: YETKİMİZ YOK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın zam talebi üzerine İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, "UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkimiz yok" açıklamasını yaptı.

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EYÜP AKSU CNN TÜRK'E KONUŞTU

Taksi ücretleriyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından CNN TÜRK'e konuk olan Eyüp Aksu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak kontak kapatma kararı alınmadığını söyledi. Aksu, taksiciler birliğinin taleplerini reddetmesi için de "Bir taraftan İBB UKOME hakkımızı vermiyor, bir taraftan bağlı olduğumuz kuruluş hakkımızı vermiyor." dedi.

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Zammı beğenmeyen taksiciler ne yapacak Eyüp Aksu CNN TÜRKte açıkladı

Eyüp Aksu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

İBB bir kamu kurumu, sübvanse edebilir. Bize yardım eden yok. Bu oranlar bize uymaz. Yüzde 100 zam ısrarımızı yüzde 70 olarak revize ettik ama 'kesinlikle olmaz' dediler. Direkt oylamaya geçtiler. Ret oyu kullandık. O oran üzerinde çoğunluk sağlanarak karar geçti. Biz de toplantıyı terk ettik.

ŞU ANDA KONTAK KAPATMAYACAĞIZ

Kontak kapatma aşamasına geldiğimizi söyledik. Şu anda kapatmayacağız. Gaziantep, Konya, Mersin gibi büyükşehirlerde esnaf sanatkarlar kanunu gereği bağlı bulunduğumuz birlikler ücret tarifesini veriyor. Biz de birlik başkanımıza 'yetkinizi kullanın. bizim ücret tarifemizi siz verin' dedik. 'Söz, yarın veriyorum. Biz vermeliyiz yetki bizde' dedi. Biz de güvendik. Bugün birlik başkanımız toplantı yaparak 'Ben bu tarifeleri veremeyeceğim, yetkim yok' dedi. Bir taraftan İBB UKOME hakkımızı vermiyor, bir taraftan bağlı olduğumuz kuruluş hakkımızı vermiyor. Az bulduğumuz tarifeyi uygulayacağız ve tekrar zam talebinde bulunacağız.

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Biz bilimsel verilerle, faturalarla beyan ediyoruz. Giderlerimiz bu, gelirimiz bu. Giderlerimizin yarı oranında bize iyileştirme yapın, biz de bu mesleği devam ettirebilelim.

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#Taksi#İstanbul#Eyüp Aksu

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