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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 10.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Zalimce dövmüştü... Yasa Duman'dan yana

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Zalimce dövmüştü... Yasa Duman'dan yana

İstanbul Ataşehir’de mahallelinin Duman ismini verdiği köpeği tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle sopayla döven Hasan Kılıç’a (54) ‘Evcil hayvana zalimce kötü muamelede bulunma’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ferhatpaşa Mahallesi’nde yaşayan Hasan Kılıç, 10 Ağustos 2021 sabahı mahallelinin sahiplendiği Duman isimli sokak köpeğine sopayla saldırdı. Duman’ı öldüresiye döven Hasan Kılıç’ın elinden mahalleli kurtardı. Veterinere götürülen Duman’ın vücudunda çok sayıda kırık tespit edildi. Mahallelinin şikâyeti üzerine ifadesi alınan Hasan Kılıç, “O gün 8 tavuğumu öldürdü. Tavukları ağzından almak için vurdum. Kendim de hayvan besliyorum. Pişmanım” dedi. Savcılık tutuklanmasını talep etse de Sulh Ceza Hâkimliği adli kontrol kararıyla Hasan Kılıç’ı serbest bıraktı ancak Duman’ın tüm tedavi masraflarını ödemesine ve bir hayvan barınağına 100 kilogram mama bağışlamasına karar verdi.

Zalimce dövmüştü... Yasa Dumandan yana

3 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Duman’ın tedavi gördüğü veterinere yazı yazarak vücudunda ne gibi hasarlar olduğunu sordu. Veterinerden gelen yanıtta Duman’ın sol ayak kemiğinde parçalı kırık olduğu belirtildi. Savcılık bu yanıt üzerine Hasan Kılıç hakkında ‘evcil hayvana zalimce kötü muamelede bulunma’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Anadolu 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek davayı açtı.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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