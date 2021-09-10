Zalimce dövmüştü... Yasa Duman'dan yana

Ferhatpaşa Mahallesi’nde yaşayan Hasan Kılıç, 10 Ağustos 2021 sabahı mahallelinin sahiplendiği Duman isimli sokak köpeğine sopayla saldırdı. Duman’ı öldüresiye döven Hasan Kılıç’ın elinden mahalleli kurtardı. Veterinere götürülen Duman’ın vücudunda çok sayıda kırık tespit edildi. Mahallelinin şikâyeti üzerine ifadesi alınan Hasan Kılıç, “O gün 8 tavuğumu öldürdü. Tavukları ağzından almak için vurdum. Kendim de hayvan besliyorum. Pişmanım” dedi. Savcılık tutuklanmasını talep etse de Sulh Ceza Hâkimliği adli kontrol kararıyla Hasan Kılıç’ı serbest bıraktı ancak Duman’ın tüm tedavi masraflarını ödemesine ve bir hayvan barınağına 100 kilogram mama bağışlamasına karar verdi.



3 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Duman’ın tedavi gördüğü veterinere yazı yazarak vücudunda ne gibi hasarlar olduğunu sordu. Veterinerden gelen yanıtta Duman’ın sol ayak kemiğinde parçalı kırık olduğu belirtildi. Savcılık bu yanıt üzerine Hasan Kılıç hakkında ‘evcil hayvana zalimce kötü muamelede bulunma’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Anadolu 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek davayı açtı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara