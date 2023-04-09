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Zafer Partisi milletvekili aday listesi YSK’ye teslim edildi

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#Zafer Partisi#YSK#Aday Listesi
Zafer Partisi milletvekili aday listesi YSK’ye teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 18:58

Zafer Partisi’nden milletvekili adayı gösterilen isimler, partinin genel başkanı Ümit Özdağ’ın onayının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi.

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Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ’ın onayının ardından milletvekili aday listesini YSK’ye teslim etti.

Listeyi teslim ettikten sonra konuşan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şahsuvaroğlu, “YSK’ye listemizi verdik. Türkiye’nin sigortası olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası’nın, devletinin sigortası olan Zafer Partisi ve ATA İttifakı olarak listemizi YSK’ye ulaştırdık. Şimdi milletimizin takdirine bırakıyoruz. Biz üçüncü yolu Türk milletine sunuyoruz. Sinan Oğan’ı cumhurbaşkanı olarak yeri itibarıyla en sağda, milletimizin teveccüh göstereceği Sinan Oğan’ı öneriyoruz. Türk milletinin kurtuluşunun reçetesi, Türk milletine devletini geri verecek olan Zafer Partisi’nin aday listelerini sunduk. Türkiye’nin, cumhuriyetin sigortası olan, anayasanın sigortası olan Zafer Partisi’nin mecliste olmasını diliyoruz. Halkımızdan bunu talep ediyoruz.” diye konuştu.

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#Zafer Partisi#YSK#Aday Listesi

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