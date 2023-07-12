Zafer Partisi heyeti Suriye’ye gitti

Haberin Devamı

Burada açıklama yapan Gürel, “Suriye meşru hükümetinin denetiminde olan Suriye topraklarında hiçbir olumsuz koşul bulunmadığını ve herkesin olağan yaşamına devam ettiğini göstermek için bu ziyareti gerçekleştireceğiz” dedi.

2016’da Suriye’de Beşar Esad ile görüştüğünü kaydeden Gürel, “Türkiye’nin Suriye’deki varlığı geçicidir, geçici olmalıdır. Sadece Türkiye’nin toprak bütünlüğünü gerçekleştirmek üzere olmalıdır. Teröre karşı, Adana Mutabakatı çerçevesinde Suriye’nin meşru hükümeti ile işbirliği yapmak üzere Türkiye orada bulunmalıdır” ifadelerini kullandı.

