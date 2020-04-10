Zabıtadan 8 yaşındaki Arda'ya doğum günü sürprizi

Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde kronik hastalıkları bulunan Mesut Sözen ve eşi, doğum günü olan oğulları için pasta almak için dışarı çıkamayınca zabıtadan yardım istedi. Bunun üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastası alarak ailenin evine gitti. Kapı zili çaldığında karşısında zabıtaları ve doğum günü pastasını gören Arda, büyük mutluluk yaşadı. Pastanın mumlarını üfleyen Arda, sürprizi hazırlayan ekiplere teşekkür etti.