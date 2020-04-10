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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2020 - 15:55,Son Güncelleme:

Zabıtadan 8 yaşındaki Arda'ya doğum günü sürprizi

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Zabıtadan 8 yaşındaki Arda'ya doğum günü sürprizi
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BURSA'nın Osmangazi ilçesinde zabıta ekipleri, annesi ve babası kronik hasta olduğu için dışarı çıkamayan 8 yaşındaki Arda Sözen’e doğum günü sürprizi yaptı. Zabıta ekiplerinin getirdiği pastayı üfleyen küçük Arda, büyük mutluluk yaşadı.

Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde kronik hastalıkları bulunan Mesut Sözen ve eşi, doğum günü olan oğulları için pasta almak için dışarı çıkamayınca zabıtadan yardım istedi. Bunun üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastası alarak ailenin evine gitti. Kapı zili çaldığında karşısında zabıtaları ve doğum günü pastasını gören Arda, büyük mutluluk yaşadı. Pastanın mumlarını üfleyen Arda, sürprizi hazırlayan ekiplere teşekkür etti.

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