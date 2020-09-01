Zabıta Haftası ne zaman? İşte tarih bilgisi

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Kamu düzenini sağlayan, kanunların kendisine verdiği yetkilerle düzeni sağlayan belediyenin kolluk kuvveti zabıta memurları, bu günde tebrikleri kabul ediyor.