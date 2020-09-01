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Zabıta Haftası ne zaman? İşte tarih bilgisi
Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü her yıl, Zabıta Haftası olarak kutlanıyor. İl ve ilçe belediyeleri bünyesindeki zabıta müdürlükleri bu özel günde çeşitli etkinlikler yapıyor. Peki, Zabıta Haftası ne zaman?
Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Kamu düzenini sağlayan, kanunların kendisine verdiği yetkilerle düzeni sağlayan belediyenin kolluk kuvveti zabıta memurları, bu günde tebrikleri kabul ediyor.
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