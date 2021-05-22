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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 22.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Zabıt kâtibi yoğunluğu

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Zabıt kâtibi yoğunluğu

İcra ve zabıt katipliği uygulama sınavına girecek yüzlerce kişi İstanbul Adalet Sarayı’nda uzun kuyruklar oluşturdu.

4 bin 800 adayın katıldığı sınav sonucunda 200 kişi icra ve zabit katibi olarak göreve başlayacak. İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adayların uygulama sınavı dün İstanbul Adalet Sarayı’nda yapıldı. Adaylar uzun kuyruklar oluştururken, görevliler sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptı.

3 DAKİKADA 90 KELİME

Adaylar 3 dakika içinde en az 90 kelimeyi doğru yazdıkları takdirde sınavda başarılı sayılıyor ve sözlü mülakata girmeye hak kazanıyor. Sözlü mülakatta başarılı olan 200 katip ise göreve başlayacak.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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