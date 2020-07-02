Z Kuşağı nedir, kimdir? Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı
Z Kuşağı, özellikle yetişmekte olan yeni nesil için kullanılan tanımlayıcı isimdir. Belirli yaş aralığında doğan kişilerin özelliklerini ifade eden Z Kuşağı, bazı kriterlere göre tanımlanabilmektedir. Bilgiyi çok hızlı işleyebilmek gibi özelliklere sahip olan Z Kuşağı, belirli yaş aralığını kapsamaktadır. Peki, Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Z Kuşağı olarak nitelendirilen belirli yaş aralığında doğmuş kişiler, çevresel şartlar doğrultusunda biçimlenen yaşamları ve özellikleri ile merak ediliyor. Teknolojinin tam olarak hayatımıza yerleştiği yıllarda ergenlik dönemlerine giriş yapan Z Kuşağı, bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre zeki kuşak, Google kuşağı olarak da bilinmektedir. Peki, Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı nedir? İşte, Z Kuşağı hakkında bilinmesi gerekenler
Z KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ VE YAŞ ARALIĞI NEDİR?
Z Kuşağı 1995 ve sonrasında doğan kişileri temsil eder. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da adlandırılmaktadır.
Z kuşağının çalışma nitelikleri şu şekilde sıralanabilir;
-Yaratıcı ve işbirlikçi olmak
-Oldukça zor çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları çözmek
-Kendi kendini yönlendirebilmek
-Grup çalışmasını rahatlıkla yapabilmek
-Bilgiyi çok hızlı işleyebilmek
-Daha zeki olmak
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