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Yüzük parmağı başparmağı oldu... 2 saat başarısı

#Yüzük Parmağı#Başarı#Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yüzük parmağı başparmağı oldu... 2 saat başarısı

Konya’da yaşayan 19 yaşındaki bir gencin kopan başparmağının yerine, işlevi daha az olan yüzükparmağı transfer edildi. Prof. Dr. Bilsev İnce “Bu teknikte ameliyattan yaklaşık 2 saat sonra hasta parmağını hisseder” dedi.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilsev İnce ve Prof. Dr. Mehmet Dadacı, iş kazası sonucu elinde ciddi yaralanma olan ve başparmağı kopan 19 yaşındaki hastayı operasyona aldı. Yaklaşık 1.5 saatlik ameliyatın ardından daha az işlevi olan yüzükparmağı, başparmağın yerine dikildi. Ameliyat sonrası 2 saatlik sürenin ardından başparmağını hisseden hasta, el fonksiyonlarını kullanabilecek şekilde taburcu edildi. Yapılan operasyon, bilimsel dergide yayımlanarak literatüre girdi.

Yüzük parmağı başparmağı oldu... 2 saat başarısı

KAYBETME RİSKİ YOK

Prof. Dr. İnce, başparmağı kopan hastaya, el fonksiyonlarının korunması için yeni bir teknik uyguladıklarını anlatarak, şunları kaydetti: “Hasta bir kaza sonucu parmağını kaybetmişti. Kaybettiği parmağının yerine bir parmak nakli yapmamız lazımdı. Ayaktan parmak naklinde mikrocerrahi uyguladıktan sonra pıhtı atıp parmağı kaybetme riski vardı. Uygulayacağımız tekniğimizde bu risk yoktu. Hastayla konuştuğumuzda bu tekniğin daha uygun olacağına karar verdik. Yüzükparmağının, kopan başparmağın yerine naklini yaptık. Nakli başarıyla gerçekleştirdik, gayet iyi, fonksiyon görüyor. Hastamız, işine gücüne döndü. Yazı yazmak da dahil bütün ince becerilerini yapabilecek durumda. Ayrıca parmağını da hissediyor. Ayaktan nakil yaptığınızda hasta en az 6 ay o parmağı hissetmez ama bu teknikte ameliyattan yaklaşık 2 saat sonra parmağını hisseder.”

LİTERATÜRE GİRDİ

Prof. Dr. Bilsev İnce, literatürde başparmak transferiyle ilgili ayak ve işaretparmağından nakil olduğunu dile getirerek, “İşaretparmağını kullandığımız zaman elin en önemli parmaklarından birinin fonksiyonunu kaybetmiş oluyorsunuz. Biz, göreceli olarak daha az kullanılan dördüncü parmak olan yüzükparmaktan nakil yaptık, başarılı oldu. Bu da Journal of Hand Surgery American Volume’de (Amerikan El Cerrahisi Dergisi) basıldı” dedi.

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#Yüzük Parmağı#Başarı#Necmettin Erbakan Üniversitesi