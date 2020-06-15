Yüzme havuzuna giren boz ayıyı fabrika işçileri görüntüledi

Vezirhan beldesi yakınlarındaki kağıt fabrikasına gece yarısı saatlerinde gelen boz ayı, bir süre çevrede dolaştıktan sonra yöneticilerin kaldığı lojmanın bahçesine girdi. Ayı, ardından buradaki yüzme havuzuna girdi. Ayının havuzda yüzdüğü anlar, gece vardiyasındaki işçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Boz ayı, bir süre sonra önce havuzdan, ardından da fabrikadan çıkıp, gözden kayboldu.