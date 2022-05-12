Yüzen tarih demir attı

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'Nava Scoala Mircea' isimli gemi dün 11.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Dünyada aynı tipte sadece 5 adet bulunduğu belirtilen yelkenli gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea', 3 Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde Sarayburnu Limanı'na demir attı.

1938 yılında Almanya’nın Hamburg kentinde yapımı tamamlanan 82 metre uzunluğundaki 3 direkli eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Sahilde bulunan yerli ve yabancı turistler geminin fotoğrafını çekip Sarayburnu Limanı'na yanaşmasını izledi.