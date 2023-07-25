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Yüzen adalar sabitlendi

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#Adıyaman#Petelik#Çat Baraj Gölü
Yüzen adalar sabitlendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 07:00

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesindeki Petelik bölgesinde bulunan Çat Baraj Gölü’nde oluşumları 3 bin yılda tamamlanan, sualtındaki yükseklikleri 3 ila 5 metre, alanları ise 100 ila 500 metrekare olan yüzen adalar, son yıllarda kuvvetli rüzgâr ve su debisinin düşmesiyle kıyıya vurarak tahrip olmaya başladı.

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Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yüzen adaların tahrip olmasının önlenmesi için geçen yıl Adıyaman Valiliği öncülüğünde çalışma başlatıldı. Uzman ekiplerin yaptığı fizibilite çalışmasının ardından yüzen adaların zeminine ağırlık bağlanarak hareketinin kısıtlanması ve birbirine bağlanarak kıyıya yanaşmalarının engellenmesi yönteminin uygulanmasına karar verildi.

BİRBİRLERİNE BAĞLANDILAR

Bu karar doğrultusunda uzman ekipler, baraj gölündeki 30 yüzen adanın bazılarını zeminine ağırlık bağlayarak sabitledi. Bazıları ise birbirine bağlanarak hareket alanları kısıtlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Adıyaman İl Müdürlüğü’ne bağlı Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü uzmanlarından İbrahim Türkoğlu, Çat Barajı Gölü’ndeki yüzen adaların su debisinin düşmesi ve rüzgâr nedeniyle kıyıya vurarak tahrip olduğunu, projenin uygulanması ile bunun önlendiğini ifade etti. Türkoğlu, depremin baraj gölü ve yüzen adalarda herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını dile getirirken, yüzen adaların hayatın normale dönmesiyle çok sayıda ziyaretçi ağırlamaya başladığını da kaydetti. 

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#Adıyaman#Petelik#Çat Baraj Gölü