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'Yüzde 7 barajı ittifaklar için'

#Mustafa Şentop#Seçim Sistemi#Baraj
Yüzde 7 barajı ittifaklar için

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çanakkale’de gazetecilere yeni seçim sistemi teklifini şöyle değerlendirdi:

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1982’den itibaren milletvekili seçimi kanununda barajın düşürülmesiyle ilgili ilk düzenleme bu. Öbür taraftan barajda yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirme konusunda yapılan değerlendirmelerde gözden kaçmaması gereken bir husus da ittifaklar dolayısıyla, ittifaka dahil olan partiler bakımından barajın esasen sıfır olduğu. Yani ittifaka giren bir parti için baraj söz konusu değil, ittifak açısından yüzde 7 baraj düşünülüyor.

TAM ANLAŞILMADI

2018’de de çalışmalar yapılmıştı. Bazı değerlendirmeler, eleştiriler var. Ben henüz tam olarak anlamadıklarını düşünüyorum. Mesela ‘artık oy’ diye bir şeyden bahsediliyor. Böyle bir şey yok. Kastedilen partilerin bir araya geldiğindeki toplam oyları arasındaki mukayese. Bu kaldırılıyor. Şimdi her partinin kendi oyu üzerinden bir değerlendirme yapılacak. O bakımdan ben metni doğru anlayıp, siyasi değil de hukuki bakımdan değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum.

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#Mustafa Şentop#Seçim Sistemi#Baraj

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