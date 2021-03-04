Aleyna Şeker'den sevindiren haber: Aleyna Şeker bulundu mu?

Aleyna Şeker 4 gün önce Ankara’da kayboldu. Yüzde 67 zihinsel ve fiziksel engelli olan kızının çocuk gibi olduğunu ifade eden babası, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Şüphelendiği kişide sadece bir kişinin ekli olduğunu söyleyen acılı baba, 30 -35 yaşındaki Poyraz K. isimli birini işaret etti. Haberler ardından şüpheli kişinin sosyal medya hesabını kapattığı ortaya çıktı.

"Sana kadınlık yapamaz. Ona ben hem annelik hem de babalık yapıyorum. " sözleriyle kızını kaçıran kişiye seslendi. Engelli Aleyna Şeker, Aksaray'da ortaya çıktı. 4 gündür kayıp olan Şeker'in İshak isimli biriyle olduğu öğrenildi.