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Yusufeli'ndeki heyelanda, inşası süren viyadük zarar görmedi

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#Artvin#Heyelan#Afad
Yusufelindeki heyelanda, inşası süren viyadük zarar görmedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 13:51

ARTVİN'de Yusufeli Barajı'nın sularına gömülen eski yerleşim yerinin yanındaki yamaçta dün meydana gelen heyelanda, inşası devam eden viyadük zarar görmedi. Viyadükte çalışmaların süreceği belirtildi.

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Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı suları altında kalmaya başlayan Yusufeli'nin eski yerleşim yeri Yansıtıcılar- Sakut mevkisinde yeni ilçeye ulaşımın sağlaması için inşa edilen viyadük ayaklarının yanındaki yamaçta dün akşam saatlerinde heyelan oldu. Heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karayolları uzman ekipleri yapımı süren viyadüğün A1, P1, P2, P3 ayaklarında inceleme ve ölçümlerde bulundu. İncelemelerde, baraj sularının dolduğu alanda olası heyelanının beklenen durum olduğunu belirten ekipler, zeminle ilgili gereken stabilizasyonun sağlanmış olması nedeniyle, viyadüğün hasar görmediğini tespit etti.

Öte yandan, Yusufeli Kaymakamlığı da gerekli tedbirlerin alındığı ve viyadük çalışmalarının planlanan şekilde devam edeceği bilgisini paylaştı. (DHA)

 

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#Artvin#Heyelan#Afad

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