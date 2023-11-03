Yusuf’a saldıran vicdansız tutuklandı

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 29 Ekim’de Trabzonspor Futbol Okulu’nda eğitim gören Yusuf Emir Bolat’ın (9) yüzüne, Veysel İlhan (31) ‘Trabzonspor ezik’ diyerek biber gazı sıkmıştı. Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sonucu aralarında yağma ve darp olmak üzere çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunan Veysel İlhan, önceki gün gözaltına alınmıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve “Benim olayla bir ilgim yok. Görüntülerdeki ben değilim” diyen İlhan’ın evinde yapılan aramalarda, biber gazı sıktığı gün giydiği tişört ile 3 biber gazı ile bisikleti bulundu. Veysel İlhan hakkında, daha önce de biber gazı saldırısında bulunduğuna dair 5 şikâyet dilekçesi olduğu belirlendi. Dün adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.