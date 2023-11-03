×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yusuf’a saldıran vicdansız tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Biber Gazı#Yusuf Emir Bolat
Yusuf’a saldıran vicdansız tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 07:00

Bursa'da, arkadaşıyla evinin önünde oturan Yusuf Emir Bolat'ın (9) yanına bisikletle yaklaşarak, yüzüne biber gazı sıkan ve polis ekipleri tarafından evinde yakalanan Veysel İlhan (31), 6 ayrı suçtan tutuklandı.

Haberin Devamı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 29 Ekim’de Trabzonspor Futbol Okulu’nda eğitim gören Yusuf Emir Bolat’ın (9) yüzüne, Veysel İlhan (31) ‘Trabzonspor ezik’ diyerek biber gazı sıkmıştı. Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sonucu aralarında yağma ve darp olmak üzere çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunan Veysel İlhan, önceki gün gözaltına alınmıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve “Benim olayla bir ilgim yok. Görüntülerdeki ben değilim” diyen İlhan’ın evinde yapılan aramalarda, biber gazı sıktığı gün giydiği tişört ile 3 biber gazı ile bisikleti bulundu. Veysel İlhan hakkında, daha önce de biber gazı saldırısında bulunduğuna dair 5 şikâyet dilekçesi olduğu belirlendi. Dün adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Biber Gazı#Yusuf Emir Bolat

BAKMADAN GEÇME!