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Gündem
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)-
Haber Giriş: 19.01.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Yürüyüş yaparken ayağı kayıp denize düştü!

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Yürüyüş yaparken ayağı kayıp denize düştü!
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde iskelede yürürken ayağı kayıp denize düşen Dilek Karaca (47), Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Atatürk Anıtı arkasındaki iskelede yürüyüş yapan Dilek Karaca, ayağı kayıp denize düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine botla kıyıya yanaşan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, denizde çırpınan Karaca'yı kurtardıktan sonra balıkçı barınağına götürerek karaya çıkardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Üşüdüğü gözlenen Dilek Karaca, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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