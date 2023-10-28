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Yurttaki öğrencilere sözlü taciz ve hakaret! 2 şüpheli gözaltına alındı

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#Şişli #Öğrenci Yurdu#Taciz
Yurttaki öğrencilere sözlü taciz ve hakaret 2 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 12:52

İstanbul Şişli'de kız öğrenci yurdundaki öğrencilere sözlü taciz ve hakaret eden biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

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Olay, gece saatlerinde Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrenci yurdunun karşısında bulunan apartmandan öğrencilere sözlü taciz ve hakaret edildi. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taciz ve hakarette bulunan İ.Y. ile Ş.C. isimli kadın gözaltına alındı.

İ.Y'nin 'Taksirle Yaralama', 'Tehdit' ve 'Kasten Yaralama' gibi suçlardan toplamda 11 kaydı olduğu tespit edildi.

İki şüpheli hakkında, 'Cinsel Taciz' ve 'Tehdit- Hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Ş.C. isimli kadın serbest bırakılırken, İ.Y. Adli makamlara sevk edildi.

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#Şişli #Öğrenci Yurdu#Taciz

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