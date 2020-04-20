Yurtta karantinadakilere 'Tokat sarması' oynayarak moral verdiler
HOLLANDA'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen vatandaşlara moral vermek amacıyla yerleştirildikleri yurtta, görevliler tarafından yöresel 'Tokat sarması' oynandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan Tokat'ta getirilen 2'si bebek, 348 kişi, 3 gün önce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara yerleştirildi. 14 gün gözetim altında tutulacak olan vatandaşlara KYK Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu görevlilerinden 3 personel, moral vermek için tulum ve maskelerle kente özgü 'Tokat sarması' oynadı. Müziğin sesini duyan vatandaşlar pencerelerden alkış tutarak görevli personele eşlik etti.
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