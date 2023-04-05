Yurtlar öğrencilere yeniden açıldı

Haberin Devamı

Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Koordinasyon Merkezi’nde yurtlarla ilgili bir basın açıklaması yapan Bakan Dr. Kasapoğlu, yurtların hem depremzede vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiğini hem de öğrencilerin kullanımı için hazır olduğunu belirterek yeni düzenlemeler hakkında şunları söyledi:

“Hem depremzede vatandaşlarımıza hem de öğrencilerimize hizmet edecek güçlü bir altyapımız var. 3 Nisan itibarıyla üniversitelerin senato kararlarıyla hibrit öğretim süreci başladı. Biz de bu yeni süreç çerçevesinde özellikle eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için üniversitelerin kararları doğrultusunda yurtlarımızı tekrar planladık. Onları en güzel şekilde kendi mekânlarına kavuşturmak için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Öğrencilerimiz Bakanlığımızın il müdürlükleriyle ve yurt yönetimleriyle irtibata geçerek yeni planlamalarımızı takip edebilirler. Genç kardeşlerimizi ve depremzedeleri mağdur etmeyecek şekilde bu süreci birlikte yöneteceğiz.”