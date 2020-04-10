Yurtdışından Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir? Yurtdışı Emeklilik Şartları Ve Gerekli Belgeler (2020)

Yurtdışında yaşan Türk vatandaşları da emekli olma şartlarını meram etmektedir. Yurt dışında yaşayan ve çalışan kişilerin de taşıması gereken şartlar bulunmaktadır.

Yurtdışından Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Yurtdışında yaşan çok sayıda Türk vatandaşı bulunmaktadır. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğu ise bulundukları ülkelere çalışmaktadırlar. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları emeklilik için hangi şartları yerine getirmeleri gerektiğini merak etmektedir. Yeni yasa gereği 31 Temmuza kadar Türkiye'de kapsamında olduğu sigorta koluna bakmadan 4/B sigorta kolu üzerinden borçlanarak emekli olmak mümkün olmaktadır.

Yurtdışında emekli olmak için şartlar;

31 Temmuz akşama kadar başvuru yapmak,

İstediği borçlanma türünü seçmek SSK ya da BAĞ-KUR borçlanması,

3600 ya da 5000 gün üzerinden asgari ücretin yüzde 32 si olacak şekilde borçlanmak,

Seçimlerine göre belirlenen borçlanma tutarınım yatırılması,

Başvuru için gerekli olan evrakların eksiksiz olarak tamamlanması,

Belgelerin eksik ya da geçersiz olması halinde 3 ay süre içerisinde tamamlanması,

Tahakkuk edilen borcun üç ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Evrakların ve ödemenin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılmaktadır. Tekrar başvuru yapılması halinde de başvuru tarihinde geçerli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Yine başvuru tarihinde geçerli olan borçlanma ödemesinin yapılması gerekmektedir.

Yurtdışı Emeklilik Şartları ve Gereken Evraklar

Yurtdışı emeklilik fırsatını değerlendirmek için zamanında başvuru yapmaları gerekmektedir. Emeklilik için gerekli olan şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında emekli olabilmek için gereken belgeleri temin etmek gerekmektedir. Bu belgeler ise şu şekilde sıralanabilir;

- Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi ( özel durumu olanların bu durumu belgeleyen nüfus kayıt örneği)

- Kişiye ait yurtdışı hizmetlerini gösteren hizmet belgesi

- Vergiye kayıtlı olduğunu gösteren vergi belgesi

- İkamet ettiği adresi gösteren ikametgah belgesi

- Bakanlar Kurulu izni ile yurtdışı vatandaşı olanların Mavi Kart Belgesi

- Çalışmış olduğu işi belgeleyen Meslek Odası Kayıt Belgesi

- Yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport sayfalarının fotokopisi